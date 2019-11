Terreurverdachte wil ‘uitgebreid verklaren’

Een van de verdachten van de vermeende ‘Arnhemse’ terreurcel heeft donderdag in de rechtbank in Rotterdam laten weten dat hij „uitgebreid” wil verklaren. De 27-jarige Nadim S. is recent van advocaat gewisseld en nu bereid een verklaring te geven in de omvangrijke terreurzaak. Hij zegt onschuldig te zijn.

De rechter stelde voor om zo snel mogelijk een afspraak te maken om over de zaak te praten. Het verzoek van de nieuwe advocaat om S. uit voorarrest vrij te laten, honoreerde de rechtbank echter niet. Volgens hem is de verdenking tegen de man zwaar genoeg om hem voorlopig in de cel te houden.

S. staat met vijf anderen terecht in een grote terreurzaak. De mannen werden in september vorig jaar tijdens een grote operatie opgepakt omdat ze een aanslag op een evenement zouden beramen. Volgens het Openbaar Ministerie is Nederland „zonder twijfel” aan een grote aanslag ontsnapt. Ondanks die grote dreiging, heeft Nederland „geen reëel gevaar gelopen” benadrukte de officier van justitie al eerder. Dat komt omdat de inlichtingendiensten de mannen op de korrel hadden en wisten te infiltreren.

Bij huiszoekingen werden kunstmest en chemicaliën gevonden, voldoende om een halve kilo explosieven te maken bleek al eerder. Welk evenement de mannen op het oog hadden, als ze dat al hadden, is niet bekend. De 35-jarige Hardi N. wordt gezien als hoofdverdachte. Hij is in 2017 door het gerechtshof in Den Haag veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan 21 maanden voorwaardelijk, voor een poging tot uitreizen naar het strijdgebied waar Islamitische Staat actief was.

De advocaten menen dat er sprake is van uitlokking door de infiltranten. Die leverden in een vakantiehuisje in Weert (onklaar gemaakte) wapens en bespraken voorbereidingen en trainingen met het zestal.

De zaak is nog niet inhoudelijk behandeld. Dat moet vanaf april volgend jaar gebeuren. Voor de behandeling zijn tien zittingsdagen uitgetrokken.