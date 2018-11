Terreurverdachte Suriname wilde naar Syrië

De hoofdverdachte in een terrorismezaak in Suriname, Raoul A., heeft bekend een tijd in de greep geweest te zijn van de propaganda van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Hij is naar eigen zeggen echter nooit van plan geweest zich bij de gewapende strijd aan te sluiten. Wel had hij al een tijdje serieuze plannen om naar Syrië te gaan om slachtoffers te helpen, zei hij woensdag tijdens het verdachtenverhoor in de rechtbank in Paramaribo.

Raoul A. en zijn broer Nasr I. worden onder meer verdacht van het ronselen van mensen voor de strijd in Syrië. De broers, die de Nederlandse nationaliteit hebben, zitten al sinds eind juli 2017 vast. Ze worden ook beschuldigd van het voorbereiden van een aanslag op de Amerikaanse ambassade in Paramaribo.

De rechter ging tijdens het verhoor van de verdachten uitgebreid in op de vele chats die in het politiedossier zijn opgenomen. Daaruit blijkt dat A. veel contacten had bij IS. Justitie verdenkt hem van het ronselen van strijders. A. sprak dit tegen, hij zou juist moeite hebben gedaan om Syriëgangers op andere gedachte te brengen.

Uit de chats en de getuigenverklaringen is naar voren gekomen dat de verdachte zich regelmatig zeer extreem uitte. Ook zijn vrouw heeft onder ede verklaard dat dit het geval was. Raoul A. gaf toe dat dit voor een groot deel ‘stoerdoenerij’ was. Het bleef volgens hem bij praten. „Ik heb veel gezegd, maar hoe vaak heb ik het echt gedaan?” De belastende verklaring van zijn vrouw heeft ze volgens A. afgelegd onder druk van haar vader, parlementariër Ronnie Brunswijk.

Het verhoor van de verdachten wordt 31 januari voortgezet. Het verzoek van de advocaat om I. voorlopig vrij te laten werd afgewezen. Volgens de officier van Justitie is de kans dat I. Suriname zal ontvluchten te groot.