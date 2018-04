Terreurverdachte krijgt alsnog tbs in kliniek

Terreurverdachte Hasan A. (24) uit Eindhoven komt niet op vrije voeten maar moet toch naar een tbs-kliniek. Het gerechtshof in Den Haag legde hem woensdag 2,5 jaar cel op en tbs met dwangverpleging, wegens het voorbereiden van een aanslag.

A. had ook van de rechtbank al 2,5 jaar cel en een tbs-maatregel opgelegd gekregen, maar die hield in dat hij begeleid ging wonen en een enkelband om zou krijgen. Hij had in hoger beroep geprobeerd daar van af te komen.

Het Openbaar Ministerie (OM) wilde hem juist in een tbs-kliniek hebben, omdat er een groot gevaar zou uitgaan van A. als hij niet zou worden behandeld. Het hof ging daar in mee en achtte begeleid wonen ook niet voldoende. Als A. wel zijn zin had gekregen, zou hij deze maand vrijgekomen zijn, omdat zijn celstraf erop zit.

De Eindhovenaar was geradicaliseerd en werd in augustus 2016 aangehouden nadat hij met een bivakmuts in zijn auto had rondgereden in zijn woonplaats. Hij werd veroordeeld, omdat hij informatie verzamelde om aanslagen te kunnen plegen en een stroomstootwapen in zijn bezit had. A. richtte zich vooral op de luchtmachtbases Leeuwarden en Volkel en had het gemunt op een luchtmachtgeneraal, op premier Mark Rutte en cabaretier Hans Teeuwen.

Volgens A. bleef het bij gedachten en had hij geen kwade bedoelingen. Hij verklaarde dat hij was gehersenspoeld, maar nu hij meer wist over de islam, begreep hij dat Islamitische Staat niet strookte met zijn geloof. Maar volgens het OM had hij wel degelijk de intentie een aanslag te plegen.

De verdachte heeft een autismestoornis en een beperkte intelligentie.