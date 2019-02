Terreurverdachte ‘De Balie’ voor de rechter

De 33-jarige Syriër die in 2017 ophef veroorzaakte door zijn aanwezigheid in het Amsterdamse debatcentrum De Balie, moet dinsdag voor het eerst voor de rechter in Rotterdam verschijnen. De man wordt verdacht van terroristisch geweld in Syrië.

Abd A. dook in september 2017 op tijdens de vertoning van een documentaire over Raqqa, de ‘hoofdstad’ van het zelfverklaarde kalifaat van Islamitische Staat (IS). Activisten van de groep Raqqa is Being Slaughtered Silently herkenden hem als jihadistisch strijder.

De man, tevens ex-vriend van de Nederlandse journaliste Ans Boersma, zou hebben gevochten voor de groepering Jabhat al-Nusra, die verwant is aan terreurbeweging al-Qaeda. Mogelijk was hij zelfs de leider van die groepering.

Boersma, die als correspondent in Turkije woonde en werkte, werd onlangs aangehouden en het land uitgezet. Justitie verdenkt haar van valsheid in geschrifte omdat ze haar ex-vriend met valse gegevens aan een visum zou hebben geholpen. De journaliste ontkent dit.

De broer van Abd A. is ook recentelijk opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme. Hij moet zich woensdag voor het eerst voor de rechter verantwoorden. Ook dan gaat het om een niet-inhoudelijke zitting.