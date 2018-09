Terreurverdachte Amsterdam CS noemt Wilders

.Jawed S., de verdachte van de terroristische aanslag op het station Amsterdam CS, is naar Nederland gekomen om een aanslag te plegen. ,,Hij is van mening, zo blijkt uit zijn verklaringen, dat in Nederland 'de profeet Mohammed, de Koran, de Islam en Allah' veelvuldig worden beledigd. Hij noemde daarbij onder meer de heer Wilders." Volgens RTL Nieuws heeft het Openbaar Ministerie dat gezegd.

De rechter-commissaris zegt in deze fase van het onderzoek voldoende bewijzen te zien om de man langer vast te houden.

Jawed S. zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

De woning van S. in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts is op verzoek van de gemeente Amsterdam doorzocht door de politie. In het huis zijn meerdere harde schijven en usb-sticks gevonden en meegenomen.

Uit zijn eerste verklaringen bleek dat S., die een Duitse verblijfsvergunning heeft, met een terroristisch motief handelde. Hij stak willekeurig twee toeristen neer. Inmiddels is duidelijk dat de Afghaan bewust naar Amsterdam is gereisd.