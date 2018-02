Terreurdreiging soms reden voor ander schoolreisje

Ongeveer een kwart (24 procent) van de middelbare scholen die jaarlijks buitenlandse reizen voor leerlingen organiseren (83 procent van het totaal), heeft in de afgelopen twee jaar bestemmingen gewijzigd wegens angst voor aanslagen of terreurdreiging. Omgerekend naar alle middelbare scholen is dat 19 procent. Dat blijkt uit onderzoek van DUO, het bureau voor Onderwijsonderzoek & Advies.

De meeste genoemde bestemmingen die niet meer worden bezocht zijn Londen, Parijs en Berlijn. Op het merendeel van de scholen die hun bestemmingen hebben gewijzigd zijn de bestemmingen vervangen door andere plaatsen. Een van die alternatieve plaatsen is Praag.

Het onderzoek werd gedaan onder 217 schooldirecteuren. Op twee derde (68 procent) van de middelbare scholen die jaarlijks buitenlandse reizen voor leerlingen organiseren, is er binnen de school discussie over de buitenlandse bestemmingen. De discussie gaat het vaakst (41 procent) over het wijzigen van bestemmingen wegens mogelijke aanslagen.