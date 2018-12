Terrein Civitas Christiana belaagd

Het terrein van de stichting Civitas Christiana in het Gelderse Heilig Landstichting is in de nacht van vrijdag op zaterdag belaagd. Dat meldt de stichting in een persbericht.

Het toegangshek bij het pand waar de stichting in huist iis met kettingen afgesloten. Aan het hek hebben onbekenden een bord vastgemaakt met de tekst “Jouw god is niet de baas in mijn buik.”

De anonieme actievoerders hebben hun daad toegelicht op de website Indymedia. Ze willen met hun actie “de toevoer van mensen en materiaal” naar de Mars voor het Leven verstoren.

Volgens Civitas Christiana heeft de actie geen invloed op de Mars die zaterdag in Den Haag plaatsvindt.