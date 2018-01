„Terechte kritiek op NRC-interview Eurlings”

Ombudsman Sjoerd de Jong van NRC Handelsblad meent dat de kritiek op het interview met IOC-lid Camiel Eurlings in zijn krant van vorige week terecht is. Lezers reageerden woest op het „kritiekloze vraaggesprek” met de intussen ex-sportbestuurder, die in opspraak raakte na mishandeling van zijn toenmalige vriendin. Ook op de redactievloer werd kritiek geuit.

De Jong schrijft zaterdag in de krant onder meer dat het vraaggesprek met Eurlings geen biecht was en hij beschrijft de wijze waarop dat tot stand is gekomen. „Biechten veronderstelt openheid van zaken bij meneer pastoor, al is het maar om het aantal weesgegroetjes te kunnen bepalen. Openheid gaf Eurlings nu juist niet”, schrijft NRC’s ombudsman. „Ja, hij zei - voor het eerst - sorry, maar hield zijn mond verder stijf dicht over het „wederzijdse” incident.’’ „Kort en goed: de kritiek was terecht”, aldus De Jong.

Eurlings trad vrijdag af als IOC-lid.

De betrokken sportredacteur heeft volgens de ombudsman meer bij Eurlings aangedrongen dan uit de tekst van het interview blijkt, maar „wat ik ook vroeg, hij ging nergens op in, bleef op de vlakte en wilde geen nadere toelichting geven”. Volgens De Jong erkent de sportjournalist dat hij veel meer had moeten doorvragen „en ook beter niet kunnen doen wat sportverslaggevers wel vaker doen: opschrijven wat er door iemand heengaat”. De auteur kreeg op de ochtend van de publicatie een mail van zijn hoofdredacteur, „die zich bezorgd toonde dat de krant zich door Eurlings had laten gebruiken”.

Op de redactie heersten volgens De Jong „verslagenheid en schaamte over de fall-out van de zaak”. Les is volgens hem „dat je zo’n interview bij voorkeur moet laten doen door, of samen met, een collega met meer distantie en kennis van het dossier. Een sportredacteur die straks de Spelen moet verslaan, zit erg dicht op ‘het wereldje’ voor zo’n confronterende klus”.