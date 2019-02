Terechte bijstandskorting na conflict om baard

Een man die uit geloofsovertuiging weigerde mee te doen aan een opleiding tot asbestverwijderaar omdat hij dan gladgeschoren moest zijn, is terecht gekort op zijn uitkering. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) in Utrecht bepaalde dinsdag dat de man door zijn weigering een onnodige druk op de publieke middelen legde.

Voor de opleiding met baangarantie tot asbestverwijderaar zou de man gladgeschoren moeten zijn om een veiligheidsmasker te kunnen dragen. Dat wilde de bebaarde man niet.

De CRvB oordeelde dat het dragen van een baard onder de vrijheid van godsdienst valt. Maar in dit geval had de gemeente Amersfoort een geldige reden om inbreuk te maken op dit recht. Bij het verwijderen van asbest is het dragen van een masker vanwege de gezondheidsrisico's een wettelijk vastgelegde verplichting. ,,Daarom is in dit geval de inbreuk op de vrijheid van godsdienst toegestaan'', aldus de CRvB. Bovendien ging het om een opleiding met baangarantie en dus een uitgelezen kans op betaald werk voor de man die weinig andere kansen had een baan te vinden.