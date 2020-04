‘Terecht geen extra geld naar Haga Lyceum’

Minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) hoeft geen aanvullende financiering beschikbaar te stellen aan de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), de bestuurder van het omstreden Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Dat volgt uit een uitspraak van de Raad van State.

SIO had om extra geld gevraagd om taalachterstanden bij grote aantallen nieuwe leerlingen te kunnen wegwerken. Ook wilde het schoolbestuur kwijtschelding van een schuld wegens te veel ontvangen bekostiging in 2017. Slob weigerde daarin mee te gaan en krijgt nu van de Raad van State een steun in de rug.