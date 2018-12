Terdegecolumnist Dekker in campagne tegen geweld Oudjaar

Ambulancemedewerker en Terdege-columnist Paul-Jan Dekker figureert in een vrijdag gestarte sociale media-campagne die geweld tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling moet tegengaan.

Achter ieder uniform zit een mens. Laat die mensen veilig hun werk doen. Dat is de boodschap van een campagne van politie, brandweer, ambulancepersoneel en gemeentelijke handhavers (boa’s).

„Als ouders door de campagne het gesprek met hun kinderen aangaan, is dat al winst. Laat politie-, brandweer- ambulancemensen en boa’s gezond het nieuwe jaar ingaan. Doe gewoon”, zegt Ruud Verkuijlen, die de campagne vrijdag aftrapt.

Terdegecolumnist Dekker is zaterdag online te zien in een filmpje. De figuranten in de video’s worden als „gewoon mens” geportretteerd. Zo staat ambulancemedewerker Dekker, die werkt in de Hoeksche Waard, in de keuken te koken.

Vorig jaar waren er tijdens de jaarwisseling meer dan honderd geregistreerde gevallen van fysiek of verbaal geweld tegen hulpverleners. „Dat is drie keer zoveel als gedurende het jaar op een werkdag”, zegt Verkuijlen.

Vandaag ging in Nederland de vuurwerkverkoop van start.

Eerder dit jaar maakte Terdege een video over Paul-Jan Dekker.