Op landgoed De Schaffelaar in Barneveld is woensdagmorgen de Terdege Zomerfair van start gegaan. De beurs, die zich richt op gezinnen, staat onder meer in het teken van het buitenleven.

Op themapleinen en in tipitenten worden lezingen gegeven en workshops gehouden. De fair, die voor de tweede keer in deze vorm plaatsheeft, duurt nog tot en met zaterdag.