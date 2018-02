Terdege zamelt luiers in voor Lesbos

Het magazine Terdege is dinsdag begonnen met een inzamelingsactie van wegwerpluiers voor vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos.

Kamp Moria op Lesbos is overbevolkt, aldus Hanneke Mauritz (31), vrijwilligster voor EuroRelief, in een interview met het magazine. „Er wonen tussen ruim 6000 mensen, terwijl het kamp bedoeld is voor maximaal 2200. De hygiëne is er slecht, omdat er maar beperkt toegang is tot stromend water.”

Per week zijn er voor de kinderen in het kamp zo’n 10.000 luiers nodig. Die zijn duur in de aanschaf. Terdege heeft door het hele land inzamelpunten ingesteld waar donateurs pakken luiers in de maten 3, 4 en 5 achter kunnen laten.

De actie duurt tot eind februari. Begin maart worden de luiers opgehaald door transportbedrijf Van Reenen uit Barneveld. Stichting Gain verzorgt vervolgens het transport naar Lesbos.

Zie terdege.nl/luieractie