Ter Apel vraagt om noodunits voor aanmeldcentrum

Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel wil een aantal noodunits bouwen voor onder andere de opvang van asielzoekers. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) loopt vanwege de coronacrisis achter met het identificeren en registreren van asielzoekers. Ook is er per persoon meer ruimte nodig vanwege de coronaregels, legt een woordvoerder van de gemeente Westerwolde uit.

De noodunits moeten worden ingezet als extra werkruimte voor de IND, de Vreemdelingenpolitie, de gemeente en voor tijdelijke opvang van asielzoekers die nog moeten worden geïdentificeerd, aldus de woordvoerder.

Hij benadrukt dat het niet de bedoeling is dat het maximumaantal asielzoekers in Ter Apel wordt overschreden. Er kunnen 2000 asielzoekers in Ter Apel terecht, inclusief de mensen die na identificatie worden opgevangen door het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers).

De woordvoerder laat weten dat de gemeente bereid is om mee te werken aan de plannen. Hoe lang de noodunits blijven staan, is volgens hem moeilijk in te schatten.

Het aantal asielzoekers dat Nederland bereikte, nam tijdens de coronacrisis sterk af door allerlei reisbeperkingen in Europa. Daarop werd minder personeel ingezet bij het aanmeldcentrum.