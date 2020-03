Ter adoptie aangeboden: dakpan van Paradijskerk

Het dak van de Paradijskerk aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is er slecht aan toe. Vervangen is duur. Daar heeft de kerk iets op verzonnen: ze biedt dakpannen aan ter adoptie.

De laatste storm heeft aan het dak van de in 1910 ingewijde oud-katholieke kerk veel schade aangericht. Lekkage dreigt ook het 18e-eeuwse interieur en het unieke beeldhouwwerk, afkomstig van de vorige kerk, te beschadigen. Na een flinke regenbui en harde wind klimt koster Michael van den Bergh het dak op om dakpannen en het lood weer goed te leggen. Het dak moet dus gerepareerd worden.

Is de nood zo hoog?

„Natuurlijk klim ik na een flinke regenbui het dak op, maar er moet nu echt wat gebeuren. Opknappen kost echter 200.000 euro. De tachtig bezoekers op zondag kunnen zo’n bedrag niet opbrengen. Kapotte dakpannen moeten vervangen worden, de isolatie moet vernieuwd, de latten waarop de pannen rusten moeten gerepareerd en het lood moet worden aangepakt. Veel pannen liggen los, zijn gescheurd of zakken naar beneden. Ik probeer ze dan terug te duwen, maar hoog op het steile dak kom je er niet bij.”

Klokken van hoop blijven luiden

Dus een ludieke actie verzonnen?

„Het initiatief is niet helemaal nieuw. Jaren geleden moest er aan het houten kruis op de kerk onderhoud worden gepleegd. Ook daarvoor is geld ingezameld. De pastoor vroeg toen aan de timmerman of hij op het kruis een gebed wilde schrijven voordat het weer met lood werd omgeven. Het is een gebed om vrede voor de inwoners van de stad geworden. Zo zitten elke zondag de tachtig gemeenteleden onder het kruis van vrede. En voordat ze de kerk instappen gaan ze onder een engel door die de armen uitstrekt boven de tekst ”Vrede zij ulieden”.”

En straks onder dakpannen zitten met vrede?

„Dat zou zomaar kunnen. Voor 5 euro kun je een dakpan doneren; voor 45 euro tien dakpannen. Voor 25 euro kun je een persoonlijke tekst achter op een dakpan laten schrijven. Dat kan de naam van een geliefde zijn, of van je kinderen, of een goede boodschap waarvan je zou willen dat die er over vijftig jaar nog ligt. De allermooiste boodschap zou natuurlijk de boodschap van vrede zijn.

Een spandoek aan de voorgevel van de kerk attendeert voorbijgangers op het project “Het dak eraf” . Een bijzondere vorm van crowdfunding voor het kerkdak.”

Loopt de actie al een beetje?

„Tot nu toe is er 6000 euro binnen van donateurs en kleine acties, zoals een boekenmarkt. Ook zijn er fondsen aangeschreven. Mensen die de kerk een warm hart toeschrijven kunnen natuurlijk ook een duit in het zakje doen.”

