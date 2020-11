Tentendemonstraties tegen vluchtelingenkampen en migratiepact

In Amsterdam, Utrecht en Groningen verrijzen vanaf zondagmiddag 24 uur lang symbolische tentenkampen als actie tegen de vluchtelingenkampen in Europa. De actievoerders willen zo de overheid oproepen het Nederlandse en Europese asiel- en migratiebeleid aan te passen.

„Een tentenkamp waarmee we stilstaan bij de vreselijke situatie waarin de vluchtelingen in Griekenland en op veel andere plekken in Europa vastzitten. Wij zeggen nee tegen het ‘nieuwe’ Europese migratiepact”, zo schrijven de organisaties achter de protesten, waaronder #SOSMoria. Vanaf zondagmiddag 13.00 uur tot maandagmiddag 13.00 uur zijn ook in de rest van Europa manifestaties.

Het symbolische vluchtelingenkamp komt in Amsterdam op het Museumplein te staan. Daar zullen toespraken worden gehouden van onder anderen (ex-)vluchtelingen, politici, kerkelijke voorgangers en asieljuristen. Ook op de Grote Markt in Groningen en de Neude in Utrecht zullen tijdens het 24-uursprogramma diverse sprekers optreden. In Haarlem en Harlingen zijn zondag ook kleinere demonstraties.

Het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos brandde bijna twee maanden geleden helemaal af, waardoor zo’n 12.000 mensen dakloos werden. Een groot deel van hen verblijft nu in een nieuw kamp, dat volgens de organisaties „nog erger is dan het oude kamp”.

In september presenteerde de Europese Commissie een nieuw migratie- en asielpact. Daarin werd bepaald dat EU-landen niet verplicht worden om asielzoekers over te nemen uit andere landen. De organisaties achter de tentendemonstraties vinden dat het pact te veel gericht is op terugkeer van asielzoekers en versterkte grensbewaking. Dat zou geen oplossing bieden „voor de humanitaire crisis en het werkt in de hand dat er alleen maar méér kampen zoals Moria zullen ontstaan”.

De actievoerders gaan mondkapjes dragen en zeggen te allen tijde 1,5 meter afstand te houden. Ook roepen ze mensen op niet in grote groepen te komen. De demonstratie in Amsterdam wordt uitgezonden via een livestream. De tenten die de demonstranten tijdens de actie gebruiken, worden na afloop gedoneerd als onderdeel van noodhulp aan vluchtelingen in Calais in Frankrijk. Daar is volgens de organisaties grote behoefte aan tenten, omdat gevluchte mensen daar veelal op straat slapen.