Tentamens in vo mogen onder voorwaarden doorgaan

De tentamens in het voortgezet onderwijs en de examens in het mbo kunnen de komende weken onder voorwaarden doorgaan.

Dat liet het ministerie van Onderwijs dinsdag weten. Leerlingen in het voortgezet onderwijs mogen de schoolexamens afleggen als ze volledig klachtenvrij zijn en zich aan hygiënevoorschriften van het RIVM houden. Deze voorwaarden gelden ook voor de toezichthoudende docenten. Zieke leerlingen krijgen later alsnog een kans.

Als scholen er niet in slagen de schoolexamens tijdig af te nemen, mogen ze tentamens of andere examenonderdelen schrappen.

De centrale eindexamens in het voortgezet onderwijs zouden donderdag 7 mei starten. Rond 6 april neemt het ministerie een besluit of die datum blijft staan. Toen het kabinet zondag besloot dat alle scholen de deuren moesten sluiten, zei minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs al dat hij alles in het werk wil stellen dat de eindexamens kunnen doorgaan.

Mbo

De examens voor mbo’ers gaan in de komende weken zoveel mogelijk door, Mbo-scholen zijn tot begin april gesloten om de opmars van het coronavirus te vertragen. Toch komen de examens vanaf donderdag op gang, heeft minister Van Engelshoven van Onderwijs laten weten. De examens worden online, op stageplekken of elders afgenomen.

Mbo’ers die momenteel geen stage kunnen lopen in verband met de crisis, moeten deze later inhalen. Daardoor kan hun studie uiteindelijk langer duren.

Cito

Er is nog geen besluit over het al dan niet afnemen van de Cito-toets in het basisonderwijs. Die staat nu gepland voor de week van 15 april.