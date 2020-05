Tennisbond: ontspanning en beweging doet ons allemaal goed

Na kinderen tot 18 jaar mogen vanaf maandag ook volwassenen de tennisbaan weer op. Het is een gevolg van de versoepeling van de coronamaatregelen die woensdag door premier Rutte werd aangekondigd. „Ontzettend fijn dat ook volwassenen weer mogen tennissen vanaf 11 mei. Een beetje ontspanning en beweging in je favoriete sport is gezond en doet ons immers allemaal goed”, reageerde Erik Poel, algemeen directeur van tennisbond KNLTB.

„Tennis en padel zijn sporten die je heel goed op anderhalve meter afstand kunt uitoefenen. Spelen kan door vooraf een baan te reserveren of een training te volgen. Ook op het park is de afstand goed te bewaren en de drukte is dus goed te controleren door toezichthouders”, aldus Poels. Clubhuizen blijven nog tot 1 juni gesloten.

De bijna 1400 tennisverenigingen konden afgelopen week al weer met jeugdtennis aan de slag. Poels: „We zijn enorm trots op hoe verenigingen het opstarten bij de jeugd de afgelopen week hebben opgepakt. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat onze verenigingen, leraren en vrijwilligers er klaar voor zijn om binnen de geldende richtlijnen ook het tennis en padel voor volwassenen weer open te stellen vanaf 11 mei.”

Ook tennisleraren kunnen de trainingen weer helemaal oppakken. „Een belangrijke bron van inkomsten en voor velen een zorg minder nu. We zijn dan ook heel blij dat sporten weer mogelijk is en hopen dat de clubhuizen ook weer snel opengaan, want ook het gemis aan barinkomsten is voor veel verenigingen en pachters een grote verliespost”, aldus Poel.