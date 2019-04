TenneT: bedreiging om windpark ontoelaatbaar

Het bedreigen van aannemers en onderaannemers van TenneT, die meewerken aan windmolenparken in het noorden van Nederland, is volstrekt ontoelaatbaar. Dat zegt de netwerkbeheerder in reactie op het bericht dat een onderaannemer uit het Groningse Oldambt een dreigbrief heeft gekregen, omdat hij meewerkt aan een windmolenpark in Meeden.

Deze ondernemer heeft zich teruggetrokken. TenneT zegt daar alle begrip voor te hebben. Het bedrijf wijst erop dat deze onderaannemer niet eens rechtstreeks betrokken was bij de aanleg van het windpark, maar alleen zou zorgen voor aan- en afvoer van zand en aarde.

Het is de tweede ondernemer in het noorden die vanwege bedreigingen stopt met het werk voor een windmolenpark. Kort geleden gooide een Drentse ondernemer ook het bijltje erbij neer. Op zijn werkterrein in Delfzijl werd asbest gedumpt en ook hij kreeg een dreigbrief.