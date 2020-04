‘Temperatuur van iemand meten mag niet zomaar’

In de strijd tegen het coronavirus willen sommige bedrijven en instellingen de lichaamstemperatuur van mensen meten. Maar dat mag niet zomaar en organisaties die het wel doen riskeren een boete, waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens.

Met de temperatuurmetingen kunnen organisaties te weten komen of een werknemer of een bezoeker koorts heeft. Dat is namelijk een van de symptomen van besmetting met het coronavirus. Maar doordat de lichaamstemperatuur iets zegt over iemands gezondheid, mogen die gegevens niet zomaar worden verwerkt, er gelden strenge regels. Alleen artsen mogen zulke tests doen en de gegevens verwerken, werkgevers mogen dat niet doen.

Soms lost een bedrijf het op door iemand toestemming te vragen om toch de temperatuur te meten, zegt de Autoriteit Persoonsgegevens, maar ook dat mag niet. Een werknemer of een bezoeker, „bijvoorbeeld een chauffeur die goederen wil laden en lossen”, kan zich namelijk onder druk gezet voelen. Dan is iemand niet vrij om nee te zeggen.

„We willen niet over een paar maanden wakker worden in een samenleving met een soort Chinese toestanden, waarin de werkgever voortdurend met je meekijkt en zelfs je zorggegevens kan inzien en daaraan allerlei consequenties kan verbinden”, zegt Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, de privacywaakhond van de overheid.