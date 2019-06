Temperaturen lopen op, zaterdag tropisch

Nederland kan zich opnieuw gaan opmaken voor tropische temperaturen. Vrijdag is het al iets warmer dan donderdag, zaterdag stijgt het kwik tot boven de 30 graden, meldt Weeronline.

De maximumtemperaturen variëren vrijdag van 20 tot 24 graden in het noorden, tot zo’n 26 graden in het midden en zuiden van het land. Zaterdag wordt het op grote schaal tropisch warm, met temperaturen van 30 tot 34 graden. De zon schijnt volop en de hitte blijft lang hangen: rond 21.00 uur is het nog 24 graden in het noordwesten, tot 29 graden in Limburg.

Zondag wordt het minder warm. Aan de kust wordt het zo’n 23 graden, in het oosten en zuidoosten kan het kwik nog tot vlak boven de 30 graden stijgen. Er kunnen enkele stapelwolken ontstaan, waarschijnlijk blijft het droog.