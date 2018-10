Temperaturen blijven hoog door orkanen elders

De resten van de tropische orkanen Leslie en Michael zorgen voor extra dagen met hoge temperaturen in ons land. Doordat de voormalige orkanen over Spanje en Portugal trekken, blijft bij ons de warme zuidelijke wind in stand en wordt de nazomerse periode met een paar dagen verlengd, meldt Weerplaza.

Maandag stijgt het kwik daardoor naar 22 tot 25 graden. Het blijft dan op veel plaatsen droog en geregeld schijnt de zon. Ook dinsdag wordt het weer warm: 21 tot 25 graden. De warmte wordt waarschijnlijk woensdag verdreven, al wordt het dan nog 17 tot 20 graden. Daarna krijgen we normale oktoberwaarden rond 15 graden.

De afgelopen dagen sneuvelden verschillende temperatuurrecords. Het is nog nooit zo laat in het jaar zo warm geweest. In Limburg steeg het kwik zaterdagmiddag naar ruim 28 graden.