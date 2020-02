Tellers melden meer dan 50.000 molshopen

Tellers hebben in het afgelopen weekeinde meer dan 50.000 molshopen gezien. In alle provincies zijn sporen van mollen ontdekt, behalve op de Waddeneilanden. Daar komt de mol kennelijk niet voor, aldus de Zoogdiervereniging, die de mollentelling samen met enkele andere natuurorganisaties had georganiseerd.

In totaal kregen de organisaties meer dan 5000 waarnemingen binnen. Dat waren er 1500 meer dan vorig jaar, toen de eerste mollentelling werd gehouden. In particuliere tuinen zijn ongeveer 6000 molshopen geteld.

Het aantal opgemerkte molshopen zegt niets over het aantal mollen in Nederland, aangezien één mol tientallen hopen kan maken. Een mol (Talpa europeae) leeft vooral ondergronds en is bijna nooit te zien. Het zoogdier leeft alleen. Alleen in deze tijd van het jaar zijn de beesten erg actief, omdat ze elkaar opzoeken om te paren.