Tellen hoeveel ooievaars hier overwinteren

Ooievaars zijn eigenlijk trekvogels, die in de winter de kou verruilen voor warmere plaatsen. Omdat dat de laatste jaren minder het geval blijkt, organiseert de stichting STORK (Stichting Ooievaars Research & Knowhow) zaterdag en zondag een wintertelling van de ooievaars.

„Het liefst zien we helemaal geen ooievaars in de winter, maar we hebben nu de rare situatie dat ze blijven hangen”, zegt een woordvoerder. „Dat komt vooral omdat zowel in de stad als in de dorpen mensen tegen ons advies in ooievaars voeren. En er zijn milieustraten waar ze afkomen op rommel waaraan etensresten zitten.” De klimaatverandering kan ook een rol spelen.

Iedereen kan via de website van STORK doorgeven hoeveel ooievaars hij heeft gezien, waar de nesten zich bevinden en indien mogelijk welk nummer de ringen van de vogels hebben.

Nederland telt naar schatting 3000 tot 4000 ooievaars, op ongeveer duizend nesten. Vorig jaar werden bij de wintertelling 650 ooievaars gezien, een jaar eerder 550. „Daar kunnen we niet hele grote conclusies aan verbinden. Zijn het er echt meer of tellen meer mensen?”, relativeert de woordvoerder.