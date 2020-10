Teleurstelling binnen RK Kerk over beperking aantal bezoekers

In de katholieke kerk heerst teleurstelling over het besluit van minister Ferd Grapperhaus om het maximum aantal kerkgangers terug te brengen naar dertig. Een woordvoerder van het bisdom Roermond noemde dit maandag „jammer”. In kerken konden tot nog toe meer dan dertig mensen de missen bijwonen.

Een woordvoerster van de Bisschoppenconferentie zei dat de katholieke kerk zich altijd strikt aan de coronaregels heeft gehouden. Anderhalve meter afstand in de kerken was het uitgangspunt, en er mocht niet gezongen worden. „De grootte van de kerk was bepalend”, zei ze. „De parochies moesten meten hoe groot de kerk is. Afhankelijk daarvan werd het maximum aantal kerkgangers vastgesteld.” Dat waren er in veel gevallen meer dan dertig, aldus deze woordvoerster en de woordvoerder van het bisdom Roermond.

„Zo’n commotie als in Staphorst doet zich bij ons niet voor”, benadrukt de woordvoerder in Roermond. „Wij hebben geen gebouwen waarin 600 mensen passen, uitgaande van de anderhalve meter afstand. Vandaar dat in de meeste van onze kerken er geen plaats was voor meer dan honderd kerkgangers.” Hij betreurt het dat de commotie over wat in één kerk fout ging gevolgen heeft voor het hele land.

Forser is de kritiek van pastoor Ruud Verheggen in Eijsden. Op zijn facebookpagina klaagt hij zijn leed: „Dank je wel Staphorst. Hier alles goed en veilig geregeld en nu door jullie zitten wij nu in de problemen. Hoe krijg je dit weer geregeld. Onmogelijk om alles nu weer geregeld te krijgen, in een korte periode. Ik word hier niet blij van.”

En, gaat hij verder, „digitaal is een een doodsteek voor veel mensen. Niet alle kerken en gelovigen hebben daarvoor de middelen en het geld. Levert de overheid en de kerk van Staphorst dan ook nu alle materiaal om digitaal te gaan?”