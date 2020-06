‘Telers moeten minder bestrijdingsmiddelen gebruiken’

Mensen zouden minder moeten worden blootgesteld aan chemische bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Zulke middelen zouden namelijk de kans op gezondheidsproblemen kunnen vergroten, zowel bij telers als bij omwonenden. Uit voorzorg moet daar iets aan gedaan worden, adviseert de Gezondheidsraad maandag. „Ook voorlichting en handhaving zijn van belang, want telers blijken veilig werken niet altijd genoeg prioriteit te geven”, voegt de raad er aan toe.

De Gezondheidsraad adviseert ook om goed te registreren welke middelen op welke percelen worden gebruikt. Verder kan de overheid de blootstelling meten door urinetests.

Blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen wordt in verband gebracht met onder meer de ziekte van Parkinson en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Het is echter niet duidelijk hoe groot de blootstelling was en om welke middelen het gaat. Zulk onderzoek kan nog jaren duren en daarom adviseert de Gezondheidsraad om uit voorzorg de blootstelling te verminderen.