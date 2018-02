Telegraaf moet beschuldigingen rectificeren

De Telegraaf en Metro moeten een serie artikelen rectificeren, waarin advocaat Stijn Franken „postbode van de penoze” werd genoemd. Volgens de rechtbank in Amsterdam zijn de verhalen „onjuist en misleidend”. Beide kranten moeten op hun voorpagina’s en websites verklaren dat ze Franken ten onrechte hebben beschuldigd.

Bovendien moeten misdaadjournalist John van den Heuvel, die de artikelen schreef, en uitgever Telegraaf Media Groep de raadsman een schadevergoeding betalen. De hoogte daarvan is nog niet helemaal duidelijk; voor immateriële schade krijgt Franken in elk geval 10.000 euro. Over de materiële schade die hij door de negatieve publiciteit heeft opgelopen moet nog een afzonderlijke procedure volgen.

Hoofdredacteur Paul Jansen van De Telegraaf laat weten dat zijn krant teleurgesteld is over het vonnis. „We zijn het er niet mee eens en overwegen in beroep te gaan”, zei hij.

In de vorig jaar verschenen artikelen stond dat Franken brieven voor zijn toenmalige cliënt Willem Holleeder de gevangenis in smokkelde. Volgens de rechtbank bleek later dat Franken inderdaad enkele brieven van Holleeders vriendin had meegenomen. Maar onderzoek wees uit dat die zonder opzet tussen andere documenten terecht waren gekomen.

Van den Heuvel heeft volgens de rechter onvoldoende wederhoor gepleegd. Hij belde Franken wel, maar dat gesprek duurde slechts twee minuten. Daarnaast had de journalist volgens de rechtbank te weinig bewijs om zijn beschuldigingen te onderbouwen. In de artikelen werd bijvoorbeeld gesuggereerd dat in gesmokkelde brieven geheime boodschappen konden staan en Holleeder op deze manier mensen buiten de gevangenis kon bedreigen. De rechtbank oordeelt dat de krant hiervoor geen bewijs heeft geleverd.