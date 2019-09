Telefoontjes over Thomas Cook blijven komen

De telefoontjes blijven binnenkomen bij het noodnummer voor vakantiereizigers die via Thomas Cook Nederland of Neckermann op reis zijn. Het dinsdag geopende callcenter stond op de eerste dag ruim zeshonderd bellers te woord, laat TUI weten. Die reisorganisatie zette het speciale telefoonnummer op in samenwerking met garantiefonds SGR.

„In de begindagen krijgen we de meer schrijnende gevallen”, zegt een woordvoerster van TUI. Die maatregel volgde op de melding van financieel onvermogen van Thomas Cook Nederland bij de SGR. Het speciale telefoonnummer is bedoeld voor mensen die al op hun bestemming zijn en in de problemen zijn gekomen door het omvallen van het Britse moederbedrijf.

„Soms willen mensen puur gerustgesteld worden”, laat de zegsvrouw weten. „Maar het komt ook voor dat alle mensen om de telefoon staan omdat een hotelier zegt dat ze nog eens moeten betalen.” TUI stuurt dan een e-mail naar de hoteleigenaren waarin wordt uitgelegd dat er voor hun vorderingen een garantiefonds is.

In het Verenigd Koninkrijk is inmiddels de grootste repatriëring na de Tweede Wereldoorlog begonnen van Thomas Cook-klanten. Nederlandse toeristen kunnen door de SGR hun vakantie afmaken. Gevallen waarin Nederlandse klanten van Thomas Cook eerder naar huis willen, zijn bij TUI tot dusver niet bekend.