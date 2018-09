„Telefoons gaan schutter IJsselstein onthullen”

In het hoger beroep tegen de twee mannen (24 en 25) die samen veroordeeld zijn voor de liquidatie van Samir Erraghib in IJsselstein, gaan nieuwe gegevens van gekraakte telefoons licht werpen op wie van de twee eigenlijk de schutter is geweest. Dat bleek woensdag bij het gerechtshof in Arnhem, waar het Openbaar Ministerie (OM) die gegevens wel aankondigde, maar nog niet vrijgaf voor bespreking in een openbare rechtszaal. Dat zou namelijk een ander onderzoek in gevaar brengen.

De 37-jarige Erraghib werd zondagochtend 17 april 2016 voor zijn huis in IJsselstein doorzeefd met kogels toen hij met zijn dochtertje van zeven in de auto stapte naar Arabische les. Hij overleed in het ziekenhuis. De rechtbank veroordeelde de verdachten - destijds woonachtig in Vianen en Rosmalen - tot twintig jaar cel.

Bij de schietpartij bleef het dochtertje ongedeerd, maar zij is voor de rest van haar leven getekend. In de vluchtauto, die niet wilde starten, vond de politie een bivakmuts met DNA-sporen van de 25-jarige Bowy T. uit Rosmalen, vingerafdrukken en een tas met drie wapens waaronder die waarmee Erraghib doorzeefd was. Abdelghani el H. vluchtte door een sloot naar een tuinhuisje en werd gevonden met een natte broek vol kroos. In het tuinhuisje vond de politie een tas met meer natte kleren en een bivakmuts met zijn DNA.

Het OM kondigde een selectie van twintig gekraakte telefoonfragmenten aan, uit een verzameling van 858. De advocaten van de verdachten willen zelf selecteren wat zij relevant vinden. De zaak wordt drie maanden uitgesteld.