Voor verwanten van slachtoffers van de schietpartij in Utrecht is een speciaal telefoonnummer ingesteld, 088 - 756 99 88. Dat maakte het UMC Utrecht maandag bekend. Eerder stelde de gemeente Utrecht al een speciaal publiekstelefoonnummer in voor mensen die vragen hebben over de situatie.

Inmiddels zijn alle personen die gewond zijn geraakt naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onbekend hoeveel mensen slachtoffer zijn geworden van de schietpartij in de tram.