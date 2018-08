Telefoonban fiets blijft uit

Het is nog maar de vraag of in 2019 nieuwe wetgeving van kracht wordt om het gebruik van de smartphone op de fiets strafbaar te stellen. Dat schrijft De Telegraaf. Veilig Verkeer Nederland en de Vereniging Verkeersslachtoffers zijn het wachten echter beu en willen dat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) haast maakt met haar plannen. Ook coalitiepartij CDA maant tot actie. Eind vorig jaar kondigde Van Nieuwenhuizen aan dat ze van plan was vanaf 2019 appen op de fiets te verbieden. Maar sindsdien is er nog geen wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Het aantal doden op de fiets steeg het afgelopen jaar tot 206.

Bij Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de Vereniging Verkeersslachtoffers is het geduld op. „Een uitspraak dat je iets gaat aanpakken is makkelijk gedaan. We bakkeleien nu al jarenlang over de smartphone in het verkeer. Dat ding moet gewoon helemaal verboden worden, aldus Nelly Vollebregt van de Vereniging Verkeersslachtoffers.