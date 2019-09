Telefoon- en pinstoring Noord-Holland voorbij

KPN had dinsdagmiddag en -avond te kampen met een telefoonstoring in een deel van Noord-Holland. In Zaandam, Purmerend, Krommenie en Assendelft konden mensen niet bellen of gebeld worden, zowel vast als mobiel. Ongeveer 10.000 klanten van de provider hadden daar last van, maar in totaal voelden ongeveer 200.000 mensen de gevolgen, zei KPN. In sommige winkels was het niet mogelijk om te pinnen.

Volgens KPN ontstond de storing aan het begin van de middag. In Zaandam raakten twee glasvezelkabels beschadigd door een smeulende elektriciteitskabel die ernaast lag. Rond 21.30 uur meldde de Veiligheidsregio dat de storing is opgelost.