Telefoon die kroongetuige in cel had nu onderdeel strafproces

De telefoon die de kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo stiekem in de cel bleek te hebben, mag onderdeel worden van het strafrechtelijk onderzoek. Hoewel zijn huidige advocaat daar bezwaar tegen had ingediend - volgens hem kan er vertrouwelijke informatie tussen hem en zijn cliënt op de telefoon staan - vindt de rechtbank Amsterdam dat de mobiel wel degelijk onderdeel mag worden van het strafproces.

De mobiele telefoon heeft inmiddels een flinke route afgelegd. Nabil B., in 2018 gepresenteerd als kroongetuige in de zaak rond hoofdverdachte Ridouan Taghi, bleek een tijd een telefoon tot zijn beschikking te hebben gehad in detentie. Deze heeft hij aan zijn vorig jaar doodgeschoten advocaat Derk Wiersum gegeven. Via de deken van de Amsterdamse Orde van advocaten is de mobiel na de dood van Wiersum naar de nieuwe advocaat van B. gegaan. Nadat deze anoniem gebleven raadsman door B. was ontslagen vroeg de kroongetuige hem de telefoon in de cel te bezorgen. De advocaat weigerde dit en gaf de telefoon weer terug aan de deken. Daar werd de mobiel door justitie in beslag genomen.

Volgens zowel de deken als de huidige advocaat maakte de telefoon en de informatie die daarop staat deel uit van de vertrouwelijke relatie tussen de kroongetuige en zijn advocaat. Het zou daarom onder het verschoningsrecht vallen.

Echter, besloot de rechtbank, is niet vast te stellen dat een van de (al dan niet voormalige) advocaten van de kroongetuige of de deken ooit toegang heeft gehad tot de telefoon.

Overigens, recent moest Nabil B. toegeven dat hij later nog een mobiele telefoon had in de cel. Deze is inmiddels ook ingenomen.

Het strafproces Marengo gaat over meerdere liquidaties en pogingen daartoe. Eind vorig jaar werd hoofdverdachte Ridouan Taghi opgepakt in Dubai. Het proces is nog in de voorbereidende fase, eind deze maand zijn nieuwe zittingen gepland.