Tekstkarren moeten politie helpen misdrijf Oesterdam op te lossen

De politie in Zeeland roept de hulp van het publiek in om meer duidelijkheid te krijgen over de dood van een man. Hij is door geweld om het leven gekomen. Het slachtoffer is, naar nu blijkt, een 50-jarige man uit Venezuela, meldt de politie. Zijn lichaam werd afgelopen zaterdag gevonden onder aan een steiger bij de Oesterdam bij Tholen.

De politie zet zowel vrijdag als zaterdag in de omgeving van de Oesterdam tekstkarren neer met de oproep aan eventuele getuigen om zich te melden. Vorig weekend zijn al meerdere getuigen gehoord, maar dat leverde onvoldoende op.

„Wie in de buurt van de Oesterdam komt en via zijn of haar smartphone internet op gaat, krijgt bovendien een digitale banner te zien waarin de politie aandacht voor de zaak vraagt.”