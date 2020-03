‘Tekorten aan zorgmaterialen op bepaalde plekken dichtbij’

In sommige ziekenhuizen dreigen tekorten aan zorgmaterialen. Over het algemeen hebben de ziekenhuizen nu nog wel genoeg, maar „tekorten aan zorgmaterialen zijn op bepaalde plekken dichtbij”. Dat zegt Wouter van der Horst van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) na berichtgeving door Hart van Nederland.

De zorgen betreffen materialen voor de verzorging en behandeling van allerlei patiënten, niet alleen mondkapjes, maar ook materialen als wondgazen, verband en schorten. Niet alle landen willen dergelijke spullen nog exporteren, zo is al gebleken.

Sommige ziekenhuizen stellen inmiddels geplande en niet spoedeisende operaties uit, bijvoorbeeld in het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam en Schiedam, het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en Bernhoven in Uden. Zo kan er capaciteit worden vrijgehouden voor coronapatiënten.

Ook kunnen de hospitalen besluiten over te gaan tot cohortverpleging, wat wel vaker voorkomt bij een toevloed aan patiënten die besmet zijn met hetzelfde micro-organisme. Ze worden dan bij elkaar verzorgd, door een vaste groep verplegend personeel die zich ook alleen tot deze patiënten beperkt.

Een geluk bij een ongeluk is dat de gewone griepepidemie die elk jaar plaatsgrijpt, dit jaar minder ingrijpend is dan andere jaren. De jaarlijkse griepepidemie heeft in het verleden vaak ook grote druk op de menskracht gezet, maar dat valt deze keer vooralsnog mee.

NU’91, beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden, praat donderdag met het ministerie VWS over het personeelstekort in de zorg, dat door het coronavirus nijpender wordt, en over het dreigende tekort aan beschermende middelen.