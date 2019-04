Tekort vaklieden probleem bij herstel

Het herstel van de Notre-Dame in Parijs gaat vrijwel zeker honderden miljoenen euro’s kosten en tientallen jaren duren. Dat schatten Fons van Aart en Theo de Groot, respectievelijk voorzitter van de beheerscommissie en veiligheidsspecialist van de -veelvuldig opgeknapte- kathedraal van Sint Jan in Den Bosch. De zoektocht naar goede vaklieden zou de operatie ook nog eens flink kunnen bemoeilijken, veronderstelt Van Aart.

Mocht in ons land ooit een enigszins vergelijkbaar drama plaatshebben, dan zal het beperkte aantal vakmensen hier echt een groot probleem opleveren. In Nederland zijn wel gespecialiseerde bedrijven voor de bouwkundige aanpak, maar amper genoeg ambachtslieden om met name de kunst als beelden te herstellen, een situatie die mogelijk ook in Frankrijk bestaat. Naar een grote ploeg die zich langdurig met een dergelijke omvangrijke klus zou kunnen bezighouden, zou je misschien in landen als Italië en Polen moeten zoeken, vermoedt het tweetal uit Den Bosch. Met name in Polen leeft het rooms-katholieke leven nog volop.

De Sint Jan wordt continu onderhouden en werd enkele jaren geleden extra gerestaureerd, waarbij veel aandacht uitging naar brandbeveiliging door onder meer sprinklers en compartimenteringen die belemmeren dat een brand snel om zich heen grijpt. „We kunnen dat nooit voor 100 procent voorkomen, maar we hebben het maximale gedaan.”

In Parijs zullen ze allereerst de bouwkundige staat en veiligheid van de Notre-Dame moeten vaststellen. „Als de muren zijn aangetast, heb je alweer een heel ander verhaal.” Is die klus geklaard, dan kan gekeken worden wat er verder aan de inhoud te redden valt. „Dat moet veilig kunnen gebeuren, niets weegt op tegen een mensenleven.”

In Den Bosch denken ze wel dat de uiteindelijke restauratie het oude gevoel van de Notre-Dame weer zou kunnen oproepen. Veel materialen zullen dan wel nieuw zijn „maar wel precies dezelfde.”

Ook de bouwmeester van de Keulse Dom, Peter Füssenich, denkt dat de wederopbouw van de Notre-Dame tientallen jaren gaat duren. „Nu speculeren hoe lang de reconstructie precies gaat duren en wat het gaat kosten, is kijken in een glazen bol”, zei hij dinsdag. „Maar als je de televisiebeelden alleen al hebt gezien, weet je dat het niet jaren gaat duren tot de laatste schade is hersteld, maar tientallen jaren.”

De komende dagen zijn nu cruciaal, zegt Füssenich. De stenen gewelven onder de verbrande dakspanten zijn doordrenkt met bluswater. „Dit heeft geleid tot een toename van het gewicht van de gewelfde plafonds. We moeten de komende dagen zien of de gewelven standhouden.”