Tekort onderwijzers loopt hard op

Het tekort aan onderwijzers in het basisonderwijs loopt in rap tempo op. In het eerste kwartaal van dit jaar nam het aantal vacatures ten opzichte van een jaar geleden met meer dan een derde (37 procent) toe tot bijna 2190. Dat blijkt uit onderzoek van beleidsadviesbureau Ecorys.

De stijging is veel hoger dan in het voortgezet onderwijs, waar de vraag naar leraren met 11 procent groeide tot 3062. Ook in het middelbaar beroepsonderwijs was de toename, met een plus van 15 procent tot bijna 890, minder groot.

Volgens de onderzoekers neemt de vraag naar onderwijzers voor basisscholen al anderhalf jaar sterker toe, vergeleken met andere sectoren. Door een gebrek aan geschikte kandidaten duurt het ook steeds langer om openstaande vacatures te vervullen. Volgens Ecorys krijgen onderwijzers tegenwoordig sneller een vast dienstverband aangeboden om ze toch over de streep te trekken.

Het onderzoeksbureau baseert zich onder meer op cijfers van de grootste vacaturewebsites voor het onderwijs en op de openstaande vacatures bij scholen zelf.