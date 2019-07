Tekort leraren basisschool loopt verder op

Voor honderden scholen in het basisonderwijs dreigt dat zij het nieuwe schooljaar moeten beginnen zonder leerkrachten voor een deel van de klassen. De basisscholen komen op dit ogenblik zo’n 3500 leraren tekort.

Dat concludeert de PO-Raad op basis van onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek. Het tekort aan onderwijzers is circa 5 procent gegroeid ten opzichte van het voorgaande schooljaar. Veel openstaande vacatures worden weliswaar de komende weken vervuld, maar de 300 ondervraagde schoolbesturen geven aan steeds moeilijker nieuwe leerkrachten te kunnen vinden. Een op de vier schoolbesturen met tekorten geeft aan noodgedwongen onbevoegden voor de klas te zetten. Een deel van het tekort kan de komende weken alsnog worden weggewerkt, maar de scholen verwachten voor 1400 vacatures helemaal geen leraren te kunnen vinden.

Daarnaast is er een tekort aan schoolleiders en onderwijsondersteuners. „We missen nog 300 schoolleiders voor het nieuwe schooljaar, dat betekent dat een op de twintig basisscholen geen directeur heeft na de zomervakantie”, aldus voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad.

Vakorganisatie RMU herkent het probleem van personeelstekorten. Zo bleek begin dit jaar uit een ledenpeiling van de RMU dat 85 procent van de leden die in de publieke sector werken, waaronder het onderwijs, te maken heeft het personeelstekorten. Jan Schreuders, coördinator arbeidsvoorwaarden bij de RMU: „Er moet nu echt iets moet gebeuren. Het tekort is een maatschappelijk probleem van ongekende omvang. Ook de tweedeling in de samenleving wordt vergroot. Het is voor veel scholen in achterstandsgebieden nog veel moeilijker om aan personeel te komen dan voor andere scholen. Daarbij komt dat de tekorten zorgen voor een hogere werkdruk en meer uitval.” De RMU doet een dringende oproep aan haar achterban om jonge mensen warm te maken voor het beroep van leraar.