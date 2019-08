Tekort aan plaspil hartpatiënten

Hartpatiënten en apothekers hebben zeker tot oktober van dit jaar te maken met een tekort aan de plaspil bumetanide. Dat bevestigt apothekersorganisatie KNMP naar aanleiding van een uitzending donderdag van het televisieprogramma EenVandaag.

Zo’n 70.000 mensen gebruiken het medicijn. Het is wel te vervangen, maar daar moeten een dokter en extra controles aan te pas komen, aldus de KNMP. De apothekersclub noemt het tekort niet uniek. Het afgelopen jaar waren er 769 tekorten aan allerlei medicijnen. Dat heeft verschillende oorzaken: verminderde aanvoer van grondstoffen, andere problemen bij de productie of fabrikanten die de productie stopzetten.

Apotheker Evelyn Schuil-Vlassak slaat alarm in EenVandaag over met name het tekort aan de plaspil. „Er is door Nederland te goed onderhandeld. De prijs voor bumetanide is daardoor zo laag dat de fabrikant eerst aan de hoogste bieder verkoopt. " De KNMP zegt ook dat het prijsniveau in Nederland erg laag is, waardoor ons land minder aantrekkelijk is voor fabrikanten.

Er is een Werkgroep Geneesmiddelentekorten die naar een oplossing zoekt, bijvoorbeeld door het aanleggen van grotere voorraden in tijden dat de aanvoer wel goed is.