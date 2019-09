Tekort aan drinkwater uit Maas dreigt

Rivierwaterbedrijven vrezen dat de Maas in tijden van droogte te weinig drinkwater levert. Daardoor dreigt voor vier miljoen Nederlanders een drinkwatertekort te ontstaan, meldt Trouw.

De waterbedrijven, verenigd in RIWA-Maas, maken zich grote zorgen. "Het is wachten op een moment dat er onvoldoende water uit de kraan komt", zegt voorzitter Wim Drossaert van RIWA-Maas. Niet alleen de droogte veroorzaakte lage waterstanden. Droogtemaatregelen die door landen, zoals Frankrijk, stroomopwaarts worden genomen, verergeren de problemen. Reden voor de rivierwaterbedrijven te pleiten voor grensoverschrijdend overleg over de Maas, over waterbeschikbaarheid en -verdeling.

Crisisteam: Nederland op droogte voorbereid

De Maas is niet alleen in Nederland drinkwaterbron, ook drie miljoen Belgen zijn ervan afhankelijk. Het aantal klanten groeit en hun waterbehoefte bij warm weer neemt toe. Hierdoor daalt bij droogte de hoeveelheid water die door de rivier stroomt alleen maar verder.