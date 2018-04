„Tekort 100.000 woonplekken arbeidsmigranten”

Arbeidsmigranten uit Oost-Europa kunnen moeilijk geschikte woonruimte vinden. In Nederland is het tekort aan geschikte woonplekken opgelopen tot ongeveer 100.000, bevestigt het Expertisecentrum Flexwonen, dat zich inzet voor betere huisvesting, een bericht hierover in dagblad Trouw.

„Onze schatting is onder meer gebaseerd op cijfers uit de markt. Officiële cijfers zijn er niet”, zegt Johan van der Craats van het Expertisecentrum, dat schat dat in Nederland momenteel 400.000 mensen uit Oost-Europa werken en wonen.

Van der Craats constateert dat verschillende gemeenten regels opstellen om het aantal Oost-Europese werknemers te beperken in bepaalde woonwijken, omdat ze bang zijn voor teveel ‘Polenhuizen’ in een straat. „Maar tegelijk bieden ze onvoldoende alternatieve geschikte woonruimte, bijvoorbeeld in buitengebieden.” Gemeenten waar dit volgens hem aan de hand is, zijn onder meer Tiel, Zaltbommel, Zuidplas en Maasdriel.

Van der Craats hoopt dat gemeenten nauwer overleg gaan hebben met uitzendorganisaties, omdat zij de meeste arbeidsmigranten naar Nederland halen. „Dit is niet alleen een huisvestingsvraagstuk, maar ook een economisch vraagstuk. Want werkgevers zijn maar wat blij met het arbeidsethos van deze werknemers uit landen als Polen en Roemenië.”