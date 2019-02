Tekkelfokker moet therapie van hond vergoeden

Een Woerdense teckelfokker moet de therapie van hondje Tekk vergoeden, omdat zij het dier in de eerste weken van zijn leven niet de juiste zorg heeft gegeven. De kantonrechter in Utrecht bepaalde dat de fokker de huidige eigenaar een schadevergoeding moet betalen.

De Bredase eigenaar kocht het hondje in november 2016. Het dier was vanaf het begin extreem angstig. Volgens hem zijn de problemen van Tekk een gevolg van een erfelijk gebrek en de omstandigheden waarin hij in de eerste twee maanden leefde.

De fokker heeft erkend dat in de koopovereenkomst de namen van de teef en reu die de ouders van Tekk zijn, zijn vervalst. Volgens de rechter voldoet de teckel daarom niet aan de koopovereenkomst.

De eerste periode van een hondenleven zijn belangrijk voor de socialisatie van het dier en hebben invloed op het latere gedrag van de hond.