Bij veilinghuis Christie’s in Parijs is een tekening van Vincent van Gogh verkocht voor 514.000 euro. Op voorhand was gedacht dat het werk, ‘Femme debout ou de profil’, tussen de 120.000 en 180.000 euro zou opbrengen.

Van Gogh maakte de potloodtekening in februari 1882. Het werk maakte deel uit van de collectie van de Amerikaanse projectontwikkelaar en kunstverzamelaar Ian Woodner (1903-1990).

Op de veiling gingen verder nog werken van Marc Chagall, Pablo Picasso en Auguste Rodin van de hand.