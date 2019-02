Teken al vroeg actief door warme weer

Wie met dit mooie weer een wandeling in de natuur gaat maken, doet er goed aan alert te zijn op teken en tekenbeten. Het aantal meldingen van tekenbeten loopt al op, waarschuwt de Natuurkalender van Wageningen University.

De teken worden actief door de volgens Natuurkalender veel te hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar. Om zeker te weten of de teken er in februari echt al waren, gingen deskundigen met sleepnetten het bos in. Al na 10 meter was het raak en werden de eerste exemplaren ontwaard. Uiteindelijk werden 81 teken geteld, uitzonderlijk veel voor februari, aldus Natuurkalender.

