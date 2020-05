Tegenstrijdige verklaringen over moordzaak Den Hoorn

De twee mannen en de vrouw die worden verdacht van de ernstige mishandeling en het doden van de 59-jarige Wil Vogelaar in zijn woning in Den Hoorn blijven totaal tegenstrijdige verklaringen afleggen. Tegenover de rechtbank in Den Haag, die dinsdag met de inhoudelijke behandeling van de strafzaak begon, bleven ze elkaar tegenspreken over de gebeurtenissen op 22 januari 2018.

De twee mannelijke verdachten Gijsbert S. (21) uit Beverwijk en Vincent de B. (42) uit Didam ontkennen allebei de dodelijke messteken te hebben toegebracht en wijzen naar elkaar als dader. Ook verklaren ze verschillend over de rol van de vrouwelijke verdachte Danielle van H. (46) uit Delft. Zij ontkent dat ze iets te maken had met de fatale roofmoord, terwijl S. onder meer over haar zegt dat zij met Van B. het plan had om Vogelaar te drogeren met ghb. Ze erkent alleen de auto te hebben bestuurd tijdens hun bezoekjes aan Vogelaar, omdat ze bang was voor de in haar ogen dominante en opdringerige De B., die ze kent uit de drugsscene. „Als ik had geweten wat er gaande is, had ik never nooit niet gereden”, zei ze in de rechtbank.

Het slachtoffer was in zijn eigen woning aan het Kloosterpad in Den Hoorn ernstig toegetakeld, met tape vastgebonden en had messen in zijn rug. De rechtbank toonde dinsdag tijdens de eerste zittingsdag beelden van bewakingscamera’s waarop te zien is dat het trio een televisie van Vogelaar naar de flatwoning van de vrouwelijke verdachte brengt, die ze later weer heeft doorverkocht aan een Pool.

Vogelaar zou zijn overleden door een geperforeerde aorta als gevolg van de messteken, bloedverlies en twee klaplongen. De rechtbank ziet zelden slachtoffers die zo zwaar zijn mishandeld, zei de rechter.

De officier van justitie komt woensdag op de tweede zittingsdag met de strafeis. De rechtbank doet op donderdag 25 juni uitspraak.