Tegenstrijdige berichten over pensioen SS’ers

Het Landschafts Verband Rheinland (LVR) ontkent dat het pensioenen uitkeert aan 34 hoogbejaarde Nederlanders vanwege dienstjaren bij de Waffen-SS.

Dat verklaarde de Duitse deelstaat woensdagmiddag tegenover RTL Nieuws. Actualiteitenrubriek EenVandaag meldde eerder deze woensdag dat dit wel gebeurt, en citeerde daarbij ook een LVR-woordvoerder. Die zei dat 10 van de 34 Nederlanders ook de Duitse nationaliteit hebben. Het zou gaan om twintig oud-Waffen-SS’ers en veertien weduwen van SS’ers.

Duitsland betaalt sinds 1950 pensioenen aan alle ex-militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog schade hebben opgelopen. De bedragen worden uitgekeerd door de deelstaten. Voor Nederland is het Landschafts Verband Rheinland verantwoordelijk voor de betalingen.

Het bedrag loopt volgens schattingen uiteen tussen de 400 en 1300 euro. Ontvangers zouden geen belasting betalen over de pensioenen, iets waarover CDA-Kamerlid Omtzigt al meermalen aan de bel trok. „Duitsland wil de namen van deze ex-militairen niet bekendmaken, waardoor wij geen belasting over deze pensioenen kunnen heffen. Dit terwijl oorlogsslachtoffers die uitkeringen ontvangen vanuit Duitsland wel belasting moeten betalen”, zei hij tegen EenVandaag.

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) vindt belastingheffing niet ver genoeg gaan. „Wat ons betreft moet er niet alleen belasting over betaald worden, maar moet het hele mechanisme worden afgeschaft. Het kan niet zo zijn dat je nu nog profiteert van je rol als landverrader”, verklaarde de adjunct-directeur tegenover EenVandaag.

Het CIDI noemt het „moreel verwerpelijk” dat 34 Nederlanders nog altijd aanvullend pensioen krijgen vanuit Duitsland vanwege hun dienstjaren bij de Waffen-SS. Collaborateurs krijgen zelfs geld voor de tijd dat ze na de oorlog in de gevangenis hebben gezeten, want de periode in de cel werd meegerekend als arbeidsduur.

Volgens onderzoeksinstituut NIOD hebben naar schatting 22.000 tot 25.000 Nederlanders dienst gedaan in de Waffen-SS, een gewapende eliteafdeling die naast het reguliere Duitse leger actief was. Ruim 20.000 Nederlanders hebben zich indertijd vrijwillig bij de Waffen-SS gemeld. „Dat is relatief meer dan in andere landen”, stelt het CIDI. De SS’ers werden na de oorlog berecht, maar mochten na een generaal pardon opnieuw het Nederlanderschap aanvragen.

Het CIDI vindt dat Nederland en de Duitse regering er alles aan moeten doen om de dubbele pensioenen te beëindigen. „Deze mensen kozen indertijd tegen het recht en voor het onrecht. Daar mag je niet nu nog profijt van hebben.”

Eerder werd al bekend dat 27 hoogbejaarde Belgen nog altijd een aanvullend pensioen krijgen. Belgische politici hebben om onderzoek gevraagd. De kwestie moet door het volgende kabinet worden behandeld, besloot een parlementscommissie dinsdag.

De regeling is in 1941 per decreet ingesteld door Adolf Hitler. Zijn decreten werden door de geallieerden geannuleerd tijdens de Conferentie van Potsdam in 1945, maar de Bondsrepubliek paste dat niet toe.

De namen van de Belgische ontvangers zijn bekend bij de Duitse ambassade in Brussel, maar vanwege strenge Duitse privacywetgeving worden die niet medegedeeld aan de Belgische regering.

Het bestaan van het nazipensioen werd lang vermoed. In 2016 werden EU-lidstaten verplicht om informatie over grensoverschrijdende pensioenen te delen. Pas toen werd de omvang duidelijk.

Eind 1997 ontvingen 308 personen in België een pensioen van de Duitse overheid, van wie 171 op basis van de persoonlijke invaliditeit en 137 als rechthebbenden van personen die invaliditeit hadden opgelopen.