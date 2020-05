Tegenstanders lockdown verzamelen zich op meerdere lokaties

Groepen mensen zijn zaterdag bijeengekomen op meerdere plekken in Den Haag om te betogen tegen de coronamaatregelen. Een van de groepen staat even voor 12.00 uur bij de Koekamp, niet ver van het Malieveld. Daar staan ook meerdere demonstranten en is ook politie aanwezig.

Een andere groep, die zichzelf Gele Hesjes Verenigd noemt, wil bij de Hofvijver betogen. Ook op Plein 1813 komen demonstranten samen. Ze zijn niet alleen tegen het coronabeleid van het kabinet, maar ook tegen de ontwikkeling van 5G-netwerken en tegen het kabinet als geheel.

De gemeente Den Haag heeft de organisatoren enkele dagen geleden gewaarschuwd om de regels rond protesten niet te omzeilen. Bij een demonstratie mogen hooguit dertig mensen aanwezig zijn en die moeten minstens 1,5 meter afstand van elkaar houden. Bij de Koekamp is een vak afgezet, met daarin plaats voor dertig mensen. Daaromheen staan tientallen andere mensen, die volgens een woordvoerder geen demonstranten zijn maar „sympathisanten”.

Volgens de gemeente wilden de demonstranten zaterdag veel kleine protesten gelijktijdig en naast elkaar houden, maar „aanmeldingen van 50 demonstraties met 30 deelnemers en van 100 demonstraties met 20 deelnemers voor aanstaande zaterdag worden niet toegestaan”, aldus de gemeente.