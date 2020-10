Tegenstanders Drents windmolenpark voor bouwstop naar rechter

Stichting Platform Storm en medeactivisten, die tegen de bouw van een windpark in de Drentse Veenkoloniën zijn, vragen de rechter de bouw van dit park stil te leggen. De tegenstanders en de projectontwikkelaars staan voor de rechter in Assen.

Het Europese Hof van Justitie oordeelde in juni over een kwestie rond een Vlaams windpark dat windmolens moeten worden getoetst aan veel strengere normen voor de effecten op de gezondheid. Volgens Peter de Lange, de advocaat van Platform Storm, zijn de verstrekte bouwvergunningen van het park in Drenthe daarmee in strijd met de Europese milieuregels.

De uitspraak van de rechter in deze zaak kan grote gevolgen hebben voor alle bouwwerken in Nederland, wanneer de activisten in het gelijk worden gesteld, zei de advocaat. Zo’n dertig sympathisanten van de actievoerders zijn naar de rechtbank in Assen gekomen, maar mogen vanwege de coronamaatregelen niet naar binnen. Zij moeten buiten hun steun betuigen.

De zitting werd kort na aanvang gestopt om mensen uit de zaal te halen die stiekem foto’s en filmopnamen maakten. De bouw van het windmolenpark in de Drentse Veenkoloniën is vaker in het nieuws geweest door acties van tegenstanders. Tegen Jan Nieboer van Stichting Platform Storm loopt nog een strafzaak over de aanleg van het windmolenpark. Hij wordt verdacht van het versturen van dreigbrieven naar ruim vijftien bedrijven die meewerken aan de bouw van het park. Twee ondernemers trokken zich daarop terug. Naast Nieboer staat ook een 59-jarige man uit Meeden in deze zaak terecht.