Tegenstanders Drents windmolenpark voor bouwstop naar rechter

Stichting Platform Storm en mede-activisten die tegen de bouw van het windpark in de Drentse Veenkoloniën zijn, vragen de rechter de bouw van dit park stil te leggen. De tegenstanders en de projectontwikkelaars staan donderdag voor de rechter in Assen.

Het Europese Hof van Justitie oordeelde in juni over een kwestie rond een Vlaams windpark, dat windmolens moeten worden getoetst aan veel strengere normen voor de effecten op de gezondheid. Volgens Peter de Lange, de advocaat van Platform Storm, zijn de verstrekte bouwvergunningen van het park in Drenthe daarmee in strijd met de Europese milieuregels.

De uitspraak van de rechter in deze zaak kan grote gevolgen hebben voor alle bouwwerken in Nederland, wanneer de activisten in het gelijk worden gesteld, zei de advocaat. Zo’n dertig sympathisanten van de actievoerders zijn naar de rechtbank in Assen gekomen, maar mogen vanwege de coronamaatregelen niet naar binnen. Zij moeten buiten hun steun betuigen.