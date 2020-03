Tefaf New York opgeschort

Ook een New Yorker editie van de internationale kunstbeurs Tefaf wordt uitgesteld. Eerder deze maand werd de jaarlijkse aflevering van de beurs in Maastricht al halverwege afgebroken wegens de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

In New York zou het evenement in mei plaatshebben, maar de organisatie gokt nu op eind oktober/begin november. Deze beurs is vooral gewijd aan moderne en hedendaagse kunst. Door de verschuiving komt weer een andere Tefaf in New York, met beeldende en decoratieve kunst, te vervallen voor dit jaar.